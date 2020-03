Coronavirus, Sicilia sempre più blindata: treni ridotti dell'80%, nuove restrizioni sullo Stretto

Nuovo giro di vite nello Stretto. I ministri de Micheli e Speranza hanno accolto le richieste del governatore Musumeci. Solo 4 corse tra Villa San Giovanni-Reggio Calabria e Messina. Traffico merci spostato dalla Rada San Francesco a Tremestieri. Sulle navi non potranno più salire passeggeri, stop alle deroghe per motivi di salute. Potranno salire sulle navi rappresentanti delle forze dell'ordine e pendolari per lavoro.

Il decreto, si legge nella nota, riduce notevolmente le corse via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e tra Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa: i collegamenti sono assicurati, rispettivamente, come detto, mediante quattro corse giornaliere A/R, da effettuarsi nella fascia oraria dalle 06.00 alle 21.00. Gli spostamenti sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per

comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità.

Non potranno più imbarcarsi altri mezzi oltre alle automobili e ai motoveicoli. Continua ad essere assicurato e regolare, invece, il trasporto delle merci. Per il traffico aereo con velivoli privati o noleggiati sono autorizzati esclusivamente i voli motivati da fondate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono inoltre consentiti i voli finalizzati al rientro presso il

proprio domicilio, abitazione o residenza.

Per i voli diretti nella Regione Sicilia e nella Regione Sardegna deve essere comunque acquisita anche la preventiva autorizzazione del Presidente della Regione. Inoltre, ulteriori riduzioni sono state apportate al traffico ferroviario gestito da Trenitalia. Infine, l’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni previsto per chi entra in Italia non si applica al personale sanitario, ai lavoratori transfrontalieri per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza o abitazione.

A tal proposito - precisa il Mit - a breve verrà pubblicata una Faq da parte della presidenza del Consiglio, in cui si chiarisce che l’autoisolamento di 14 giorni non si applica ai familiari di coloro che rientrano se i primi sono già presenti in Italia.

La Regione Siciliana ha sospeso l’80 per cento delle corse ferroviarie dell’Isola. La misura, spiega una nota dell’assessorato ai Trasporti, sarà operativa da domani, e «si è resa necessaria per ridurre allo stretto indispensabile gli spostamenti di persone nella Regione via treno, così da abbattere ancora le occasioni di potenziale contagio». «Per quanto riguarda i ristori all’utenza - ha spiegato l’assessore, Marco Falcone - siamo a lavoro con Trenitalia per trovare delle opportune soluzioni di rimborso per gli abbonati. Ai siciliani va ricordato che questo è il momento della responsabilità e del buon senso. Siamo tutti chiamati al rispetto delle restrizioni, a non uscire di casa se non quando non se ne può fare a meno, per battere il coronavirus e metterci alle spalle questa drammatica emergenza», conclude l’assessore. I dettagli delle corse sospese e delle corse che restano in vigore sono disponibili sul sito web di Trenitalia.

