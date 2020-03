Coronavirus, morto il segretario della federazione medici di famiglia di Lodi

Si aggrava il bilancio dei medici morti in Italia a causa del coronavirus. È infatti deceduto oggi il segretario della Federazione dei medici di Medicina generale (Fimmg) di Lodi, Marcello Natali.

La notizia è stata confermata dalla stessa Fimmg. Natali aveva 57 anni e non aveva particolari gravi patologie pregresse. Dopo il ricovero a Cremona, era stato trasferito a Milano e ricoverato intubato in terapia intensiva per una grave polmonite bilaterale.

Natali esercitava la sua attività di medico di famiglia nell'area di Codogno, dove si sono diffusi i primi casi si coronavirus in Italia.

L'ALLARME. Sono saliti a 2.629, ovvero l'8,3% dei casi totali, gli operatori sanitari contagiati dal nuovo coronavirus. E' quanto emerge da una rielaborazione della Fondazione Gimbe aggiornata al 17 marzo 2020 su dati forniti dall'Istituto superiore di sanità. Lo rende noto in un tweet il presidente Gimbe Nino Cartabellotta. Il "numero di operatori sanitari infetti - afferma - è enorme. L'8,3% dei casi totali è una percentuale più che doppia rispetto alla coorte cinese".

© Riproduzione riservata