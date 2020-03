Coronavirus, consegna gratuita di farmaci: l'iniziativa di Pharmap

Farmaci consegnati gratuitamente a domicilio per tutti. È questa l'iniziativa di Pharmap per venire incontro alle esigenze degli utenti che durante l'emergenza coronavirus, non potranno spostarsi da casa in queste settimane.

La società farmaceutica fino al 3 Aprile offrirà la consegna a domicilio gratuita in tutte le città in cui il servizio è attivo, tra cui anche Palermo. Pharmap, infatti, insieme ad altre importanti iniziative sociali che offrono in questo momento la consegna a domicilio gratuita del farmaco, estende il servizio a tutti i cittadini di qualsiasi fascia d’età.

“L’obiettivo che ci siamo posti in questo momento delicato per il paese - dichiara Giuseppe Mineo, Amministratore Delegato di Pharmap- è fornire il nostro massimo supporto sia ai cittadini che dovranno ridurre al minimo gli spostamenti da casa almeno fino al 25 Marzo, sia alle Farmacie di comunità, che sono rimaste aperte per rispondere tempestivamente ai bisogni della cittadinanza a conferma del proprio ruolo di presidio del Servizio Sanitario Nazionale”

Per richiedere il servizio di consegna gratuita a domicilio, basta collegarsi al sito pharmap.it o scaricare l’app Pharmap e inserire il codice FORYOU in fase di check-out. Il servizio permette anche la richiesta di farmaci con obbligo di prescrizione: in questo caso il vettore Pharmap, munito di apposita delega del cliente, si occuperà di effettuare il ritiro della ricetta medica prima di recarsi in Farmacia per acquistare il farmaco per conto del cliente.

