Coronavirus: 21 nuovi casi in Sicilia, ma i ricoverati sono solo un quarto del totale

Ottantatrè contagiati in Sicilia, 21 in più di ieri. Ma dei 24 pazienti ricoverati solo uno è in terapia intensiva. Il coronavirus si diffonde nell'Isola, crescono gli infetti, ma le sue conseguenze sulla salute restano pienamente sotto controllo. Mentre la Regione cerca posti di terapia intensiva per prevenire un eventuale peggioramento della situazione, il numero dei ricoverati è meno di un terzo del totale dei contagiati.

Solo una persona è grave, in 57 sono in isolamento domiciliare e due risultano guariti. Questo è il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 13.30 di oggi (mercoledì 11 marzo), come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 1.194 tamponi, di cui 1.037 negativi e 74 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 83 campioni.

Risultano ricoverati 24 pazienti (nove a Palermo, sette a Catania, tre a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna).

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola: Agrigento, 12; Catania, 41; Enna, 1; Messina, 8; Palermo, 15; Ragusa, 1; Siracusa, 3; Trapani, 2.

