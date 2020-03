Coronavirus in Italia, Borrelli: 8514 malati, 631 i morti e 1004 i guariti

Sono 8.514 i malati di coronavirus in Italia, 529 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti ha superato i diecimila: 10.149. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

Le vittime sono complessivamente 631: rispetto a ieri sono 168 in più. Mentre sono 1.004 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 280 in più di ieri. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile.

Sono 877 i malati in terapia intensiva, 144 in più rispetto a ieri. Il dato è stato fornito sempre dal commissario Borrelli in conferenza stampa.

In merito alle richieste della Regione Lombardia di valutare misure più stringenti: «Io credo che questa sia una richiesta che deve essere vagliata, considerata e valutata. Non ho elementi da fornire su questa richiesta, vedremo nei prossimi giorni», ha risposto il capo della Protezione Civile.

