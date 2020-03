Influenza suina, registrati dieci casi tra Agrigento e Canicattì

Una decina di casi di influenza suina (H1N1) sono stati registrati fra Agrigento e Canicattì. A confermarlo è il direttore sanitario dell’Asp di Agrigento, Gaetano Mancuso. «I pazienti trovati positivi all’influenza suina e quelli risultati affetti da polmonite da Klebsiella sono stati trasferiti nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta o delle strutture sanitarie di Palermo». Ad Agrigento, e in provincia, non ci sono reparti di malattie infettive.

Intanto all'ospedale di Sciacca si sta procedendo alle indagini epidemiologiche per capire con quante persone sia entrata in contatto la dottoressa risultata positiva al coronavirus. La donna è stata sottoposta al test perchè aveva accusato dei sintomi. La zona frequentata dal medico è stata sottoposta a una sanificazione urgente. Stando a quanto riferito, la professionista è stata per alcuni giorni nella zona della provincia di Bergamo ed è lì che potrebbe avere contatto il Covid-19.

© Riproduzione riservata