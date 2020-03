Seggiolino anti abbandono, multe da venerdì 6 marzo: tutte le sanzioni previste

Partono le sanzioni per chi non è in regola con l'installazione in auto dei seggiolini o dispositivi antiabbandono. È dunque obbligatorio averli se in auto si trasportano bambini al di sotto dei 4 anni di età. Multe a chi non è in regola a partire dal 6 marzo: le sanzioni variano dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 100 euro se si paga entro cinque giorni) con sottrazione di 5 punti dalla patente. Se si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.

La normativa specifica che i dispositivi devono essere accompagnati da un certificato di conformità rilasciato dal produttore. Il dispositivo si attiva automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni. In caso di abbandono si attivano segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all'interno o all'esterno del veicolo. Sarà possibile inoltre collegare il dispositivo allo smartphone tramite app o Bluetooth.

Intanto è attivo www.bonuseggiolino.it, il sito web per la richiesta del bonus statale del valore di 30 euro per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono o per il rimborso per chi ha già sostenuto la spesa. Per la registrazione al sistema è necessario avere le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale). Il contributo statale, rilasciato sottoforma di buono elettronico, dovrà essere speso entro un mese dall'emissione oppure sarà necessario farne nuova richiesta. Chi ha già effettuato l'acquisto potrà, tramite la piattaforma, chiedere il rimborso entro il 20 aprile allegando copia dei giustificativi di spesa, scontrino fiscale o fattura.

