Coronavirus, primo caso a Roma e in Sardegna: positivo anche un assessore lombardo

Primo caso di coronavirus in Sardegna, in particolare a Cagliari. È risultato positivo un imprenditore cagliaritano di circa 40 anni: l’uomo era stato a Rimini oltre una settimana fa per una fiera. La Regione fa sapere che il paziente è ricoverato al Santissima Trinità e per la conferma è attesa la verifica dell’Istituto superiore di sanità cui è stato inviato il tampone. L’Unità di crisi regionale ha già attivato i protocolli per individuare e mettere sotto sorveglianza sanitaria i familiari e tutte le persone che sono state a stretto contatto col paziente.

Confermato anche il primo caso di Coronavirus a Roma. I test eseguiti durante la notte presso l’istituto Spallanzani confermano la positività al COVID-19 di un poliziotto, che è il padre dello studente del liceo Pascal di Pomezia che oggi ha deciso lo stop alle lezione.

Altro caso di coronavirus in Lombardia, dove è risultato positivo l'assessore regionale allo Sviluppo sostenibile Alessandro Mattinzoli. Lo rendono noto il presidente della Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera, aggiungendo che «come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la giunta si sottoporrà ai test di accertamento».

