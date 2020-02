Psicosi Coronavirus, caccia ad Amuchina e mascherine: aumentano i prezzi

Coronavirus e prezzi alle stelle. Dopo i due decessi e i circa 100 contagi in tutta Italia, c'è la corsa all'acquisto di mascherine e disinfettanti per le mani, come l'Amuchina. Se in diversi supermercati alcuni prodotti sono già esauriti e le file nelle farmacie aumentano in ogni città d'Italia, sui siti e-commerce i prezzi sono davvero incredibili.

Su Amazon, per esempio, l'Amuchina va a ruba, nonostante l'aumento del prezzo spropositato. Il prodotto più venduto è l'Amuchina Angelini da 80 ml, generalmente venduto a 3 euro. Oggi su Amazon il gel è disponibile a 18 euro ma è già esaurito.

Un altro venditore propone invece il pack da 4 pezzi a 88 euro. Ma anche in questo caso non è possibile acquistarlo poichè non è più disponibile. Sul sito e-commerce, inoltre, una delle parole chiave più cercate è "mascherina virus" e la proposta non è di certo delle più convenienti.

Il consiglio è comunque quello di non generare allarmismi e mantenere la calma. Se da una parte è vero che supermercati e farmacie hanno esaurito le scorte di questi dispositivi medici, è anche vero che la prossima settimana tornerà tutto a disposizione dei clienti.

