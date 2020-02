Coronavirus, Trizzino: "È un virus come tanti altri. Non serve avere paura"

"Non si deve impaurire l’opinione pubblica con informazioni inappropriate e lontane dal linguaggio della scienza. È quanto sta accadendo in queste ore a causa dell’epidemia da coronavirus". Lo scrive il deputato del M5S, Giorgio Trizzino sul suo profilo Facebbok.

"Si tratta di una sindrome simil influenzale - continua -, che si sta propagando in tutto il mondo, ma di cui la stragrande maggioranza di malati guarisce. Una epidemia che attraverso i social ed alcuni organi d’informazione sta invece assumendo caratteristiche di gravità che in realtà non esistono".

"Il modo migliore per contrastare il coronavirus è senza ombra di dubbio l’osservanza di opportune regole igieniche e soprattutto un totale affidamento alle indicazioni degli esperti. Oggi ci troviamo in un momento in cui la scienza deve fare i conti con un evento che forse era imprevisto ma che rientra nell’assoluta normalità e di cui non bisogna avere paura. Il coronavirus altro non è che un virus come tanti altri - prosegue -, che a differenza degli altri non ha ancora generato una immunità nella popolazione. Questo avverrà a breve e comunque entro l’estate. Non serve avere paura, perché la paura in questo caso indebolisce le certezze che invece la scienza ci fornisce".

"Dobbiamo essere di esempio ad una società che purtroppo è ancora condizionata da credenze, notizie tendenziose e false immaturità. Reagiamo - continua - rassicurando chi ci sta accanto, forniamo dati certi alla stampa, seguiamo le normali norme igieniche e di precauzione che ci vengono consigliate dal Ministero e dalle strutture sanitarie.

Poi elenca le regole da seguire:

1) Lavati spesso le mani

2) Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3) Non toccarti bocca, naso ed occhi con le mani

4) Copri bocca e naso se tossisci o starnutisci

5) Non prendere farmaci antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico

6) Pulisci le superfici con prodotti a base di coloro o alcol

7) Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti un malato

8) I prodotti made in China o provenienti dalla Cina non sono pericolosi

9) Contatta il 1500 in caso di tosse o febbre o se sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

10) Gli animali di compagnia non diffondono il virus

