Filamenti di vetro nelle bottigliette di Coca Cola: ecco i lotti a rischio

Il ministero della Salute ha disposto il ritiro di 7 lotti di confezioni da sei di Coca Cola Original Taste e uno di Coca Cola Zero zuccheri per possibile presenza di corpi estranei, ossia filamenti di vetro.

Questi i lotti da restituire: per la Coca "normale" L200107 con data di scadenza fissata al 6-01-2021; L200108 con data di scadenza fissata al 7-1-2021; L191220 con data di scadenza fissata al 19-12-2020; L191221 con data di scadenza fissata al 20-12-2020; L200109 con data di scadenza fissata al 8-1-2021; L191218 con data di scadenza fissata al 17-12-2020; L191219 con data di scadenza fissata al 18-12-2020. Per la Coca Cola Zero Zuccheri: L200109 con data di scadenza fissata al 10-7-2020.

© Riproduzione riservata