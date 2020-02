Ancora lavori sulla Palermo-Catania, tre settimane di disagi a Termini Imerese

Ancora disagi sulla Palermo-Catania. A partire da lunedì prossimo saranno avviati i lavori di ripristino dei giunti di dilatazione e delle testate delle solette del viadotto Fiumetorto, al km 33,350 dell’autostrada, in direzione Catania.

Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che per consentire l'esecuzione dell’intervento, sarà necessario procedere alla chiusura al traffico della carreggiata in direzione Catania dal km 33,200 al km 34,000, con deviazione del traffico nei due sensi di marcia sulla carreggiata in direzione Palermo. I lavori avranno una durata di tre settimane e si concluderanno venerdì 6 marzo.

Già a novembre il viadotto era stato chiuso per lo stesso motivo, ma a quanto pare i lavori non sono stati risolutivi. L’autostrada A19, lunga 192,8 km, conta ben 219 opere d’arte tra ponti e viadotti, 28 gallerie di lunghezza complessiva di circa 8 km, pari al 12% del tracciato, e 19 svincoli, Il piano Anas, frutto di uno studio approfondito sullo stato dell’infrastruttura, prevede 84 interventi su ponti, viadotti, gallerie e svincoli che consentiranno un generale miglioramento degli standard di servizio ed un notevole innalzamento del livello di sicurezza della circolazione. Il programma di manutenzione prevede il risanamento strutturale di tutti i ponti ed i viadotti, in entrambe le carreggiate.

© Riproduzione riservata