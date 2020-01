Distrutti 20mila chili di limoni turchi arrivati in Sicilia

Distrutti questa mattina i 20mila chilogrammi di limoni, di origine turca, sequestrati qualche giorno fa a un importatore siracusano, poichè non presentavano le caratteristiche idonee all’immissione al consumo, come stabilito dalla normativa comunitaria. A darne notizia l’assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera.

"Che sia di monito per quanti pensano di lucrare sulla salute e sull'economia dei siciliani", afferma. I limoni sono stati distrutti sotto la supervisione e il controllo del personale dell’Ispettorato centrale repressione frodi e del Corpo Forestale della Regione.

© Riproduzione riservata