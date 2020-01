Strada provinciale 19 chiusa ai mezzi pesanti, uscita obbligatoria a Tremonzelli

Uscita obbligatoria a Tremonzelli per i mezzi pesanti. In seguito all’istituzione, da parte del Libero Consorzio di Caltanissetta, del divieto di transito ai mezzi pesanti lungo la sp 19, Anas ha istuito un percorso alternativo per i mezzi che superano le 3,5 tonnellate.

L'autostrada Palermo-Catania potrà essere percorsa fino a Resuttano. I mezzi pesanti dovranno quindi uscire a Tremonzelli e dopo avere percorso le strade statali 120, 117, 121 e la strada provinciale Sp33, potranno rientrare in autostrada allo svincolo di Mulinello.

