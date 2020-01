Furto cavi rame, stop alla circolazione dei treni sulla linea Palermo-Trapani

Disagi per che deve viaggiare sulla linea ferroviaria Palermo-Trapani. Dall’una di questa notte il traffico è sospeso per un problema tecnico fra San Nicola di Mazara e Mazara del Vallo legato a un furto di cavi in rame. Ne dà notizia Ferrovie dello Stato, annunciando che il servizio ferroviario è stato interessato da cancellazioni, sostituzioni e limitazioni di percorso.

Sul posto i tecnici di Rfi. L’asportazione di rame non comporta problemi di sicurezza alla circolazione dei treni, ma solo rallentamenti e ritardi, ricorda Fs.

La sottrazione del materiale, infatti, provoca l’attivazione istantanea dei sistemi di sicurezza che governano le tecnologie in uso nella gestione del traffico ferroviario, con arresto immediato dei treni.

