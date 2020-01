Ancora incidenti in Sicilia, tre feriti gravi sulla Catania-Siracusa

Il traffico sull’autostrada Catania-Siracusa è provvisoriamente bloccato in direzione Siracusa, a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura ha imboccato l’autostrada contromano allo svincolo di Augusta, impattando con altri due veicoli.

A causa della presenza di tre feriti, è stato attivato l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla statale 114 allo svincolo di Passo Martino, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

