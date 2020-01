Bus dalla Sicilia contro il caro voli, oggi le prime corse di ritorno: ecco da dove

Partiranno dall’Isola già stasera i primi due pullman messi a disposizione dal governo Musumeci per consentire ai siciliani fuori sede di poter rientrare, con una tariffa agevolata, nei luoghi di studio o lavoro, al centro e nord Italia. I bus di proprietà dell’Ast, società della Regione, partiranno da Palermo con destinazione Catania e Messina, poi uno si dirigerà a Napoli e Roma, mentre l’altro direttamente a Milano. Identico tragitto anche domenica e lunedì. Lo stesso servizio erano stato effettuato alla vigilia di Natale e, in quell’occasione, furono cinque i mezzi utilizzati in tre giorni.

«Siamo soddisfatti – evidenzia il presidente della Regione - che all’andata tutto abbia funzionato bene e soprattutto di avere offerto un servizio utile. A causa delle proibitive tariffe aeree, ma anche degli altri mezzi di trasporto, senza la nostra iniziativa molti siciliani non avrebbero potuto trascorrere il periodo festivo con i propri cari. Di questo voglio ringraziare il presidente dell’Azienda siciliana trasporti, Gaetano Tafuri, e tutto il personale che hanno dimostrato, oltre a un attaccamento al lavoro, grande efficienza. Un serio impegno di squadra, così come s’addice a una società affidabile e produttiva. La nostra non era assolutamente una gara contro qualcuno. Abbiamo solamente offerto un servizio ai siciliani che non erano in condizione di poterlo acquistare agli attuali prezzi. E di questo andiamo orgogliosi. Si è trattato, anche, di una provocazione che dovrebbe suonare a vergogna nei confronti della compagnia aerea italiana sovvenzionata dallo Stato».

L'iniziativa speciale, attivata per l’occasione, ha previsto partenze dalle città di Milano, Roma e Napoli con destinazione Messina, Catania e Palermo, a un costo rispettivamente di 30, 20 e 10 euro. Per ogni corsa si sono alternati tre autisti, assicurando così loro il giusto periodo di riposo. Tutte le informazioni, le prenotazioni e il pagamento sono avvenute tramite il sito internet dell’Ast (www.astsicilia.it).

«Abbiamo subito accolto – sottolinea il presidente dell’Ast Gaetano Tafuri – la sollecitazione del presidente Musumeci, mettendo in campo pullman confortevoli di ultima generazione, oltre alle migliori risorse umane. Non abbiamo lasciato nulla al caso e gli attestati di gratitudine, che i passeggeri hanno rivolto agli autisti al loro arrivo in Sicilia, ci confermano che il servizio offerto è stato adeguato e soddisfacente».

