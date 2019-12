Vanno a rubare in un supermercato di Lucca e lasciano il figlio 7 anni in auto

Sono andati a rubare in un supermercato, lasciando in auto il figlio di 7 anni. E’ quanto ricostruito dalla polizia di Lucca che ha poi denunciato la madre del bambino, un italiana tra l’altro incinta. È riuscito invece ad allontanarsi l’uomo che era con lei.

Secondo quanto spiegato, la polizia è intervenuta stamani in un supermercato di Lucca per un furto di alimenti per un valore di circa 600 euro a opera della coppia. La donna, presa in consegna dai poliziotti, è risultata tra l’altro già destinataria della misura della detenzione domiciliare in un altro comune.

Denunciata per tentato furto aggravato in concorso, evasione, sostituzione di persona, abbandono di minore, dopo essere stata munita di foglio di via obbligatorio è stata accompagnata a casa al fine di ripristinare la misura della detenzione domiciliare

