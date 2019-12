Gay maltratta il marito e viene arrestato: la coppia si era conosciuta in carcere

Arrestato per maltrattamenti al coniuge. Protagonista un uomo a Milano, fermato dopo che il 'codice rosso' è stato attivato dalla polizia con i pm all'ennesimo intervento della Volante chiamata dai condomini. La notizia è riportata oggi dal Corriere della Sera.

La polizia è intervenuta il 20 dicembre, chiamata dai vicini di casa per una lite in appartamento. Non era la prima volta, e gli agenti hanno collegato almeno altri 4 interventi negli ultimi 8 mesi. Questa volta poi i poliziotti hanno constatato lo stato dell'abitazione, a soqquadro, e quello di agitazione di uno dei due uomini che aveva sulle braccia e sul viso i segni delle percosse. La vittima ha raccontato di avere appena avuto l'ennesima accesa lite con il marito, che aveva conosciuto in carcere e con cui si era poi unito con unione civile nel 2018.

Espiata la pena e tornati in libertà, però, il marito si era dimostrato gelosissimo e violento, aveva iniziato a prenderlo a schiaffi, e persino a chiuderlo a chiave in una stanza per impedirgli di uscire. Esasperato, il coniuge aveva lasciato l'appartamento ed era tornato a vivere dalla madre. Ma poi aveva ceduto alle promesse del marito ed era tornato a casa, dove tutto però era ricominciato tale e quale a prima. Fino all'ultima lite, che ha fatto decidere al giudice l'arresto in carcere del marito.

