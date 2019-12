Temperature in calo in Sicilia: arriva la neve sulle Madonie

L'inverno è alle porte e lo dimostrano le temperature in picchiata in Sicilia. La neve è caduta sulle Madonie, mentre a Gangi la grandine ha fatto la sua comparsa nelle ore mattutine.

Neve oltre i 1500 metri sulle Madonie, dove in poche ore ne sono caduti circa 5 cm. Imbiancato soprattutto Piano Battaglia, che si prepara ad accogliere i turisti nella stagione natalizia.

Non migliora la situazione nel resto del Sud Italia. Cielo molto nuvoloso su Salento, rilievi lucani, Calabria con rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi al mattino sulle zone ioniche, ma in riduzione tra ore pomeridiane e serali. Attese deboli nevicate al mattino sull'appennino calabrese oltre i 1000-1200 metri.

Sul restante meridione estesa nuvolosità poco consistente, ma con schiarite dal pomeriggio su Molise, Campania e Sicilia centromeridionale. Temperature minime in diminuzione, stazionarie o in lieve diminuzione le massime. Venti forti con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali, al sud, in riduzione decisa dalla serata. Mari generalmente mossi o molto mossi.

