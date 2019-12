Tony Colombo, stop al concerto di Castellammare di Stabia: non era autorizzato

Nuova polemica su Tony Colombo. Ieri blitz dei carabinieri durante un concerto del neomelodico a Castellammare di Stabia, perché non autorizzato.

Come riporta Il Mattino, ieri sera era stato organizzato uno spettacolo non autorizzato per la festa dell'Immacolata. Oltre al divieto di accendere i falò, era stata vietata anche l'esibizione di neomelodici. Così, dopo alcune canzoni i carabinieri hanno fermato il concerto di Tony Colombo. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali altre violazioni.

