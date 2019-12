Prof di Siena elogia Hitler sui social, è polemica: il rettore annuncia sanzioni

Sono al centro di polemiche i tweet che esaltano il nazismo postati da Emanuele Castrucci, docente all’università di Siena, dove insegna filosofia del diritto e filosofia politica pubblica.

Scrive il professore, postando una foto di Hitler che fa parlare in prima persona: «Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo».

Numerose le reazioni contro il tweet, che chiamano in causa anche il rettore dell’ateneo, Francesco Frati. «Il professor Castrucci scrive a titolo personale e se ne assume la responsabilità», replica il rettore. «L'università di Siena, come dimostrato in molteplici occasioni, è dichiaratamente anti-fascista e rifugge qualsiasi forma di revisionismo storico nei confronti del nazismo».

Il rettore, in un secondo momento, ha poi dato mandato agli uffici di «attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso» nei confronti del docente Emanuele Castrucci per i contenuti filonazisti pubblicati su Twitter. «Il rettore - si legge in una nota dell’ateneo - personalmente e in nome e per conto dell’università di Siena, condanna con fermezza tali contenuti».

© Riproduzione riservata