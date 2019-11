Berlusconi caduto a Zagabria: "Sta bene". Oggi dimesso dall'ospedale

Francesca Pascale, compagna di Silvio Berlusconi, è uscita dalla casa di cura La Madonnina di Milano, in cui è ricoverato il Cavaliere dopo la caduta a Zagabria. «Bene», ha risposto salendo in auto a chi le ha chiesto come stesse il leader di Forza Italia. Esce «oggi, finalmente», ha aggiunto.

Il professor Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi, ha confermato che il leader di Forza Italia verrà dimesso in mattinata dalla casa di cura La Madonnina, in cui è stato ricoverato dopo la caduta a Zagabria. «Sta bene», ha risposto ai giornalisti uscendo dalla clinica nel centro di Milano, confermando che uscirà questa mattina.

© Riproduzione riservata