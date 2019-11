Scomparsa nell'Ennese, ritrovata dopo un mese 24enne a Catania

Ritrovata a Catania 24enne scomparsa nell'Ennese. Nel pomeriggio dello scorso 16 novembre la giovane, segnalata anche a Chi l'ha Visto del 23 ottobre, è stata individuata dagli agenti.

La donna, disorientata e in evidente stato di confusione, ha tentato di sottrarsi al controllo dando generalità false nel tentativo di non farsi riconoscere, atteggiamento che ha spinto i poliziotti a proseguire nei controlli. La 24enne è stata dunque condotta in Questura per accertarne l'identità e per verificarne lo stato di salute.

Una volta allertati i genitori, questi hanno immediatamente riconosciuto la giovane.

