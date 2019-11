Violati gli account dei vertici aziendali della Rai

Non solo il caso della violazione degli account del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. A quanto si apprende da ambienti di Viale Mazzini, alcuni mesi fa anche gli account dei vertici aziendali della Rai sono stati oggetto di attacchi informatici, che sono stati prontamente denunciati alle autorità competenti. Non è chiaro se gli episodi siano o meno, in qualche maniera, collegati.

La Rai, due giorni fa, aveva attivato la Security aziendale in merito alla violazione dei dati di Sigfrido Ranucci. La Security Rai - si legge in una nota - è in contatto con la polizia postale e sta effettuando verifiche con la banca al fine di un accertamento della situazione a tutela dell’autore e conduttore di Report e della sicurezza aziendale.

© Riproduzione riservata