Agropoli, 15enne si toglie la vita tre mesi dopo il suicidio del fidanzato

Tragedia nella tragedia in Campania. Una 15enne si è uccisa lanciandosi sotto un treno, tre mesi dopo il suicidio del giovane di cui era innamorata. Il gesto disperato della ragazza è avvenuto ieri nella stazione di Agropoli: è stata vista vagare sui marciapiedi, e poco prima delle 16 si è lasciata cadere sui binari nel momento del transito di un intercity. A raccontare la vicenda sono oggi Il Mattino e Il Messaggero.

Il 20 luglio scorso il fidanzato della 15enne, uno studente universitario di 22 anni, si era tolto la vita sparandosi un colpo di pistola nel poligono di Eboli, dove spesso si esercitava nel tiro a segno. Un gesto inatteso che aveva segnato profondamente la vita della ragazza: da allora i suoi post su Instagram erano malinconici e rivolti alla memoria dell’amore perduto.

"Certo che mi rivedrai, gli addii non sono per sempre", aveva scritto. Il tempo non era servito a lenire il dolore: la giovane sembrava condurre una vita normale, frequentando il liceo scientifico e i soliti amici. Anche ieri mattina doveva recarsi a scuola, invece all’insaputa di tutti aveva scelto di entrare nella stazione di Agropoli. Nessuno dei passanti che ha incrociato ha intuito quali fossero le sue intenzioni, fino all’ultimo tragico momento.

