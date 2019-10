Tragedia in una scuola di Roma, bimba sviene dopo pranzo e muore

Una bimba dopo pranzo diventa cianotica e cade a terra. La tragedia è avvenuta in una scuola di Monterotondo, alle porte di Roma. Intorno alle 14 di ieri una bambina di 8 anni che frequentava l'istituto si è sentita male.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 che l'hanno intubata senza riscontrare corpi estranei. La bimba è stata poi trasportata immediatamente all'ospedale locale poi trasferita con l’elisoccorso al policlinico Gemelli di Roma dov'è arrivata in gravissime condizioni.

Nonostante il tempestivo intervento dei medici, per la piccola non c'è stato nulla da fare e stamattina alle 10 è deceduta. Sono in corso indagini da parte della polizia locale di Monterotondo per far luce sull'accaduto. La procura di Tivoli intanto ha disposto l’autopsia.

Stando alle testimonianze di alcuni dei presenti si ipotizza che la bambina possa essersi soffocata con qualcosa mentre mangiava. Ma si pensa che possa essere stata una reazione allergica a qualcosa che ha mangiato o qualche problema di salute di cui la famiglia non era a conoscenza. Solo l’esame autoptico potrà stabile con esattezza l'esatta causa del decesso.

«L'Amministrazione comunale e tutta la comunità di Monterotondo, profondamente commosse, si stringono alla famiglia, ai compagni di scuola, alle insegnanti, al personale scolastico e partecipano all’immenso dolore per la perdita della piccola Alessia» si legge sulla pagina Facebook del Comune.

