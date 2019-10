Palermo, morta la madre di Francesca Morvillo e del procuratore di Trapani

È morta, all'età di 95 anni, Carmela D'Aleo, mamma di Francesca Morvillo, moglie di Giovanni Falcone e di Alfredo Morvillo, procuratore di Trapani.

La donna, che soffrì enormemente per la perdita della figlia nella strage di Capaci, verrà ricordata per aver rifiutato un "indennizzo di prima categoria", disposto dal Consiglio superiore della Magistratura, per la morte di Francesca.

La D'Aleo rifiutò e chiese un risarcimento simbolico di 10 mila lire. Nel suo gesto, il "No" ai soldi dei boss ma la richiesta di giustizia per la strage.

