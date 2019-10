Milano, morto Filippo Penati ex presidente della provincia

È morto Filippo Penati, ex Presidente della Provincia di Milano dal 2004 al 2009 ed ex sindaco di Sesto San Giovanni. Aveva 66 anni ed era malato da tempo.

Ultimamente era salito agli onori della cronaca per vicende giudiziarie. Penati, lo scorso 25 luglio, era stato condannato in appello dalla Corte dei Conti per il caso della Milano-Serravalle, dopo che nel 2015 era stato assolto in primo grado.

La vicenda riguardava l'acquisto, da parte della provincia di Milano, del 15 per cento della società che possiede l’autostrada A7 Milano-Serravalle dall’imprenditore Marcellino Gaviodi, azionista di minoranza, facendogli incassare una plusvalenza di 179 milioni di euro.

Secondo l'accusa la provincia pagò per le azioni un prezzo maggiore di quello che avrebbero avuto sul mercato e Penati, Vimercati e altre due persone sono state condannate a risarcire il danno quantificato in 44,5 milioni di euro. Penati, che avrebbe dovuto risarcire 19,8 milioni di euro, aveva immediatamente fatto sapere di presentare ricorso.

Soltanto 5 giorni fa l'ex presidente della provincia di Milano aveva rilasciato una intervista all'Adnkronos parlando del tumore che lo affliggeva da tempo, della sua vicenda giudiziaria e della politica italiana.