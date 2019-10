Ergastolo della patente dopo l'incidente mortale: "Sentenza storica"

Revoca della patente a vita. Ecco cosa è l'ergastolo della patente, pena inflitta a un maresciallo dei carabinieri accusato di omicidio stradale. Con questa sentenza, definita storica, si è chiuso davanti al gup di Milano Livio Cristofano il procedimento a suo carico. L'imputato ha patteggiato a un anno e sei mesi più la pena accessoria legata alla patente.

Il maresciallo, alla guida di una "autovettura di servizio" di proprietà del "Ministero dell'Interno, Dipartimento pubblica sicurezza", causò un incidente nel quale, il 18 dicembre del 2017, morì Nicolò Luckenbach, videomaker e fotografo milanese di 32 anni che era in sella alla sua moto.

Domenico Musicco, presidente dell'Avisl (Associazione vittime incidenti stradali), avvocato dei familiari del giovane commenta: "L'ergastolo della patente è una sentenza storica".

Stando alle indagini del pm Mauro Clerici, l'indagato, 55 anni, percorrendo viale Tibaldi, a Milano, effettuò una "svolta a sinistra", quando in quel tratto c'era l'obbligo di proseguire diritto. Una manovra che obbligò il giovane, che in moto viaggiava in senso opposto, a frenare bruscamente, tanto che perse il controllo della moto e cadde a terra. Venne ricoverato in ospedale, ma morì per le lesioni riportate.

© Riproduzione riservata