Capitano Ultimo: "Mi tolgono la scorta, la mafia non c'è più"

Avviato il procedimento di revoca della scorta al «Capitano Ultimo», l'ufficiale dei carabinieri che arrestò Totò Riina. Ad annunciarlo è proprio Sergio De Caprio - vero nome di Ultimo - con un post polemico su twitter: «Nessun pericolo, la mafia non c’è più, è stato un gioco.Tutti invitati alla prossima cerimonia: via la tutela al Capitano Ultimo, in fondo se l’è cercata, e basta indagini, non servono più», scrive, postando la notifica dell’atto di avvio del procedimento di revoca della scorta.

«La comunicazione dell’avvio per la revoca della scorta di 'Ultimo' risale ad agosto scorso, noi ci stiamo preparando ad affrontare questa decisione che riteniamo profondamente ingiusta», ha detto all’Agi l’avvocato Francesco Romito, legale di Sergio De Caprio.

