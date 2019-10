Strisce blu gratis se si accompagna un disabile senza patente e senza auto

Una sentenza della Cassazione stabilisce che anche le persone disabili che non hanno la patente e un'auto propria - come ad esempio coloro che hanno problemi intellettivi o motori molto gravi - hanno diritto a parcheggiare gratis l'auto di chi li accompagna in centro, negli stalli a strisce blu, quando gli spazi di sosta riservati a chi ha un handicap sono occupati.

La Suprema corte ha accolto il ricorso della onlus Utim (Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva) contro il Comune di Torino che nel 2016 ha approvato un regolamento che prevede per i disabili con patente e autoveicolo il diritto a posteggiare gratis sulle strisce blu, "escludendo da tale agevolazione" i disabili non muniti di patente e autoveicolo salvo che non dimostrino di dover andare nel centro cittadino (almeno dieci volte nel mese) per esigenze di lavoro o di cura.

Per gli "ermellini" il regolamento "è discriminatorio", diversamente da quanto stabilito dalla Corte di Appello di Torino nel 2017 che adesso dovrà "rimuovere" gli effetti della delibera del 2016 e risarcire le vittime.

