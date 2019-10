Il Papa: "La Chiesa eviti l'avidità di nuovi colonialismi"

La Chiesa deve evitare «nuovi colonialismi»: lo ha detto Papa Francesco aprendo il Sinodo sull'Amazzonia. «Quando senza amore e senza rispetto si divorano popoli e culture - ha sottolineato Papa Francesco - non è il fuoco di Dio ma il fuoco del mondo. Eppure quante volte il dono di Dio non è stato offerto ma imposto, quante volte c'è stata colonizzazione anziché evangelizzazione! Dio ci preservi dall’avidità dei nuovi colonialismi».

«Essere fedeli alla novità dello Spirito è una grazia che dobbiamo chiedere nella preghiera. Egli, che fa nuove tutte le cose, ci doni la sua prudenza audace; ispiri il nostro Sinodo - ha esortato Papa Francesco - a rinnovare i cammini per la Chiesa in Amazzonia, perché non si spenga il fuoco della missione». «Tanti fratelli e sorelle in Amazzonia portano croci pesanti e attendono la consolazione liberante del Vangelo, la carezza d’amore della Chiesa», ha concluso Papa Francesco.

