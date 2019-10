Bologna, tortellino dell'"accoglienza" senza maiale: polemiche dal centrodestra

Un tortellino senza carne, un tortellino dell'"accoglienza, come è stato definito, in occasione della Festa di San Petronio a Bologna. È la proposta della Curia che fa storcere il naso al centrodestra. La polemica parte dal leader del Carroccio, Matteo Salvini che commenta:"È come proporre il vino senza uva".

"Snaturano anche i tortellini, pur di ammiccare all'Islam, che vergogna", attacca Lucia Borgonzoni, fedelissima di Salvini. "Il rispetto passa dalla accettazione da parte di chi arriva anche delle piccole tradizioni locali", sottolinea Galeazzo Bignami, deputato candidato da Fdi.

La versione politically correct del tortellino prevede un ripieno di carne di pollo, parmigiano, ricotta e uova ed è stata pensata per tutti, come ha spiegato Paola Lazzari Pallotti, presidente dell'Associazione sfogline, sia per chi non mangia il maiale per motivi religiosi sia per gli anziani che preferiscono rimanere leggeri.

© Riproduzione riservata