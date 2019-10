Assegno agli sposi, 160 euro a coppia di regionali: è il più basso di sempre

Un "pensierino": ammonta a 200 euro l'ultimo assegno di nuzialità che la Regione ha elargito a una coppia di regionali. Somma che al netto dell'Irpef fa 160 euro. Si tratta del contributo più basso che Palazzo d'Orleans abbia mai dato ed è stato assegnato venerdì scorso.

Come scrive Giacinto Pipitone in un articolo sul Giornale di Sicilia, a richiederlo sono stati due dipendenti regionali a fine maggio. Nel budget c'erano 400 euro, diviso per due: 200 euro ciascuno. Non è un assegno che cambia la vita ma, spiegano all'assessorato alla Funzione Pubblica, «è un segnale che la Regione dà ai propri dipendenti».

