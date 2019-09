Ocean Viking, assegnato un porto: i 182 migranti sbarcheranno a Messina

La Ocean Viking potrà attraccare in un porto italiano, oggi pomeriggio le è stato assegnato il porto di Messina. Lo si apprende da fonti del Viminale. Non è noto ancora in che tempi di navigazione la Ocean Viking, con a bordo 182 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale in più interventi, raggiungerà il porto siciliano.

La notizia dell’assegnazione oggi pomeriggio del porto italiano alla nave della Ong arriva alla vigilia del minivertice dei ministri degli Interni di Italia, Malta, Francia e Germania che domani si terrà a La Valletta e incentrato sulla questione migranti, ovvero rotazione dei porti assegnati per lo sbarco e redistribuzione dei migranti tra i Paesi Ue.

