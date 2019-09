Bimbo di due anni figlio di vegani è ricoverato in ospedale per denutrizione

Si trova ricoverato in ospedale in avanzato stato di denutrizione un bambino di quasi due anni, figlio di una coppia vegana. Le sue condizioni sono gravi, dicono dall'ospedale San Francesco di Nuoro ma non è in pericolo di vita.

La notizia anticipata dal quotidiano l’Unione Sarda è stata confermata all’ANSA dalla dirigenza sanitaria della Assl.

Il bambino è stato trasportato all’ospedale di Nuoro nei giorni scorsi in gravi condizioni: debole, magrissimo, svogliato. Immediate le analisi ematologiche per capire se ci fosse qualche malattia o batterio.

Adesso il piccolo è ricoverato nel reparto di Pediatria dell’ospedale e dopo essere stato sottoposto alle prime cure non è in pericolo di vita.

