Bimbo dimenticato in auto, in Toscana un'App avverte i genitori

In Toscana tutti gli asili nido hanno l'obbligo di dotarsi di un sistema per comunicare ai genitori le assenze non giustificate dei bimbi e un’apposita app, chiamata 'Nido sicuro', per gestire questo tipo di comunicazioni.

Sono le iniziative, ricorda in una nota l'assessore regionale all’istruzione Cristina Grieco, messe a punto dalla Regione Toscana dopo il ripetersi di casi di bimbi dimenticati in auto, come avvenuto a Catania nei giorni scorsi.

"Mossi dal ripetersi di tragedie come questa - sottolinea Grieco -, la nostra Regione ha introdotto da gennaio l’obbligo per tutti gli asili nido di dotarsi di un sistema per comunicare ai genitori le assenze non giustificate. Abbiamo inoltre realizzato un’app che da agosto è in distribuzione gratuita presso tutti i nidi pubblici e privati della Toscana al fine proprio di gestire queste comunicazioni. E il Consiglio regionale ha finanziato l’acquisto di tablet, in distribuzione presso i nidi, su cui installare questa applicazione".

L’app 'Nido Sicuro' deve essere scaricata dai genitori che, quotidianamente, devono segnalare l’assenza del bambino o l'avvenuto accompagnamento al nido. "Se cinque minuti dopo l'usuale orario di ingresso del bambino non viene inserita dal genitore l’informazione sulla presenza o sull'assenza del piccolo - aggiunge Grieco - parte automaticamente un allarme indirizzato ai recapiti di riferimento che si spegne solo dopo l'avvenuta risposta".

"Nido sicuro è una pratica di civiltà - conclude -, introdotta appunto dalla Regione, che costituisce un elemento di ulteriore qualità e sicurezza per i nostri asili e soprattutto per i genitori»".

