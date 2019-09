Lavori su un viadotto vicino Cefalù, chiude un tratto della Palermo-Messina

Ancora cantieri e possibile disagi per gli automobilisti della Palermo-Messina. Il Cas, l'azienda che gestisce quella che è una delle principali arterie stradali siciliane, ha annunciato che dalle 6 del 23 settembre alle 24 del 25 ottobre sarà chiusa al traffico la carreggiata di valle (direzione Palermo) della tratta autostradale, a due chilometri dallo svincolo di Cefalù, per la sostituzione del giunto sul viadotto Carbone (direzione Palermo) collocato in corrispondenza della cittadina normanna

I lavori sono necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza del viadotto. Contestualmente è istituito un doppio senso di circolazione nella equivalente carreggiata di monte. Viabilità con limite di velocità di 60 km/h e divieto di sorpasso.

In ambito strutturale il giunto consente la naturale dilatazione termica dell’impalcato evitando danneggiamenti e fessurazioni rischiando di rompersi urtandosi fra loro (fenomeno detto martellamento), consentendo alla struttura di rimanere illesa anche in caso di sisma. Un giunto è a volte mascherato da un coprigiunto, realizzato in vari modi, a seconda del tipo di struttura e di esigenze estetiche, impiantistiche o strutturali.

