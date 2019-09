Suor Cristina ha professato i voti perpetui

Suor Cristina Scuccia ha emesso i voti per sempre come suora delle Orsoline della sacra Famiglia. Divenne nota nel 2014, quando partecipò e vinse la seconda edizione di The Voice oh Italy, e nel 2019 ha preso parte alla trasmissione televisiva "Ballando con le Stelle".

Lo scorso 8 settembre, come riporta Francesca Cabibbo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, la giovane suora originaria di Comiso ha professato i voti perpetui nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano.

"È un'emozione grandissima - ha detto suor Cristina - non riesco a trovare il termine esatto. In realtà, la vera consacrazione c'è stata quando ho detto il mio primo “si”, nel 2012. Questo è un “rinnovo”, un dire 'Eccomi Signore, io ti seguo'".

