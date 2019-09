Accusa plagio a Biagio Antonacci: la Siae blocca diritti del brano "Mio fratello"

La Siae ha deciso di sospendere la distribuzione dei diritti d'autore, deliberando "l'accantonamento" dei "proventi maturati e maturandi", della canzone 'Mio fratello' di Biagio Antonacci, uscita nel 2017, "fino alla risoluzione definitiva della controversia" tra il cantante e il musicista Lenny de Luca. Quest'ultimo, infatti, assistito dai legali dello Studio Lione Sarli, ha intentato una causa civile per presunto plagio nei confronti dell'artista milanese, con udienza fissata per la prossima settimana.

Secondo Lenny de Luca e i suoi legali, c'è "palese coincidenza" nella melodia e in particolare nel "ritornello" tra la canzone 'Mio fratello', uno dei successi degli ultimi anni di Antonacci, e un pezzo intitolato 'Sogno d'amore' depositato dal musicista alla Siae più di dieci anni fa. Lenny de Luca lo aveva sostenuto già in una lettera di diffida inviata, nell'ottobre dello scorso anno, all'etichetta discografica del cantante milanese per chiedere il riconoscimento dei diritti d'autore. Nella diffida, inoltre, il musicista spiegava anche di aver creato nel 2005 il brano 'Sogno d'amore' "proposto" anche ad Adriano Celentano e di aver "sottoscritto un contratto in esclusiva con la società Editore ViaMeda srl-RadioRama, facente capo al cantante Eros Ramazzotti", depositando, poi, di nuovo la canzone nel 2012. E, dopo "un'attenta comparazione" con il singolo di Antonacci, aveva riscontrato "la coincidenza di ben 8 battute e in particolare del ritornello".

Il musicista si era detto pronto ad intentare una causa civile, cosa che poi ha fatto con un atto di citazione del 18 febbraio scorso. Allo stesso tempo, l'avvocato Antonio Lione il 3 aprile ha chiesto alla Siae che venissero nel frattempo accantonati i "proventi dell'opera 'Mio fratello'". E con una delibera datata 9 settembre la società ha comunicato alle parti di "accantonare, con effetto immediato" e "fino alla risoluzione definitiva della controversia" i "proventi maturati e maturandi per le pubbliche utilizzazioni" del brano. Per la prossima settimana è fissata la prima udienza della causa civile a Milano. Nel frattempo, lo stesso de Luca nelle scorse settimane ha inviato anche a Ramazzotti e alla sua casa discografica, Viameda, un invito a sottoscrivere una negoziazione assistita. Sostiene, infatti, che ci siano "numerose corrispondenze melodiche" nel ritornello e in "altre sezioni musicali" sempre tra il brano 'Sogno d'Amore' e la canzone 'Due respiri' firmata da Eros Ramazzotti, Luca Chiaravalli e Saverio Grandi con cui Chiara Galiazzo si è esibita nella semifinale della sesta edizione di X-Factor.

Allo stesso tempo, l'avvocato Antonio Lione il 3 aprile ha chiesto alla Siae che venissero nel frattempo accantonati i "proventi dell'opera 'Mio fratello'". E con una delibera datata 9 settembre la società ha comunicato alle parti di "accantonare, con effetto immediato" e "fino alla risoluzione definitiva della controversia" i "proventi maturati e maturandi per le pubbliche utilizzazioni" del brano. Per la prossima settimana è fissata la prima udienza della causa civile a Milano. Nel frattempo, lo stesso de Luca nelle scorse settimane ha inviato anche a Ramazzotti e alla sua casa discografica, Viameda, un invito a sottoscrivere una negoziazione assistita. Sostiene, infatti, che ci siano "numerose corrispondenze melodiche" nel ritornello e in "altre sezioni musicali" sempre tra il brano 'Sogno d'Amore' e la canzone 'Due respiri' firmata da Eros Ramazzotti, Luca Chiaravalli e Saverio Grandi con cui Chiara Galiazzo si è esibita nella semifinale della sesta edizione di X-Factor. (ANSA)

© Riproduzione riservata