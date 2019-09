Incidente in moto nel Padovano, muore un cuoco palermitano

Viene sbalzato dalla moto e muore per le gravi ferite riportate. Giuseppe Fotia, cuoco palermitano di 36 anni, è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto ieri nel Padovano. Il cuoco si era trasferito da anni per lavoro. Mentre viaggiava sulla sua Honda Hornet lo schianto in cui sono rimasti coinvolti anche un'automobile e un camion.

L'incidente si è verificato ieri intorno alle 13.45 nei pressi della zona industriale di Maserà. Stando a una prima ricostruzione delle forze dell'ordine intervenute sul posto lo scontro tra i tre veicoli è avvenuto a un incrocio. A schiantarsi frontalmente per prime sarebbero state l'auto e la moto, a cui poco dopo si è aggiunto anche il camion. La dinamica esatta però è ancora da stabilire ed al vaglio della polizia locale. I veicoli intanto sono stati sequestrati.

Giuseppe Fotia è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Padova e da lì è stato ricoverato presso il reparto di Rianimazione dove è morto intorno alle 16.30. Fotia era papà di due bambini di 2 e 3 anni.

