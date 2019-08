Controesodo, traffico in aumento sull'intera rete autostradale

Traffico in aumento su tutta la rete autostradale lungo le direttrici Sud Nord e presso i valichi alpini. E’ l’aggiornamento di tarda mattinata di Viabilità Italia, che segue le evoluzioni delle condizioni del movimento automobilistico in questo sabato da bollino rosso e che segna un grande controesodo estivo.

Al momento le situazioni più critiche riguardano ancora la A22, con code a tratti in direzione sud tra Chiusa Val Gardena e Rovereto Nord e 4 km di coda per traffico intenso all’innesto con la A1, mentre in direzione nord ci sono rallentamenti con code a tratti tra Verona Nord e Ala/Avio; code a tratti tra Trento Sud e Egna Ora; 10 km di coda tra Vipiteno e Brennero in uscita dal confine italiano.

Al Traforo del Monte Bianco, code di 15 minuti su entrambi i piazzali per l’attraversamento del confine tra Chamonix e Courmayeur. In A4 code alla barriera di Lisert in direzione Italia in aumento, code a tratti tra Portogruaro e San Giorgio di Nogaro, in direzione Torino; nella stessa direzione code a tratti Palmanova e Latisana, code a tratti tra Arino e innesto A13 e 4 km di coda tra Verona Sud e Sommacampagna.

In A26 code tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso; in A14 in direzione sud code a tratti tra Bologna Fiera e Faenza per traffico intenso, mentre in direzione nord code a tratti tra Andria e Canosa per traffico intenso, e a salire verso Bologna code a tratti tra San Benedetto del Tronto e Pedaso e tra Cattolica e Cesena per traffico intenso; code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro sempre per traffico intenso; da ultimo coda tra Bivio Raccordo Bologna-Casalecchio/A14 e Bivio Raccordo Bologna-Casalecchio/A1 per traffico intenso.

Inoltre, in A1 in direzione nord code a tratti tra Valdarno e Incisa per incidente, tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante per traffico intenso; oltre Bologna, rallentamenti tra Modena Nord e Bivio A1/A22 per traffico intenso. In A10 code a tratti per traffico intenso tra Albissola e complanare di Savona, 4 km di coda tra Savona e Spotorno in direzione Francia per traffico intenso; in direzione opposta, code a tratti tra Albenga e Savona per traffico intenso. In A6 c'è 1 km di coda in aumento per l’innesto sulla A10 in direzione Ventimiglia; in A9 ci sono code per traffico intenso tra Como e Chiasso; in A15 ci sono 2 km di coda tra Aulla e nodo A12 in direzione La Spezia causa traffico intenso. E ancora: in A12 coda tra Genova est e Bivio A12/A7 per traffico intenso; code a tratti tra Rosignano Marittimo e Collesalvetti per traffico intenso in direzione Genova. Tempi di percorrenza: 54 minuti tra Bologna Fiera e diramazione A14/DIR. in direzione Ancona; 41 minuti tra Rimini Sud e Cesena in direzione Bologna; 38 minuti tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna.

Quanto alla rete stradale ordinaria, sulla statale 1 Aurelia dal km 244 al km 283, in Toscana, rallentamenti per traffico intenso; sulla SS18 tirrenica c'è traffico intenso dal Cilento verso la A2; al nord, sulla SS51 di Alemagna dal km 43 al km 49, località Ponte nelle Alpi, code per traffico intenso. Tornando al sud, sulla SS585 Fondo Valle del Noce dal km 0 al km 32, località Maratea, code per traffico intenso. AGI

