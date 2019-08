Al via il controesodo, sabato da bollino rosso in tutta Italia

Sabato da bollino rosso sulle principali strade ed autostrade italiane. Si registrano flussi di traffico intenso verso le grandi città del nord già dalle prime ore di questa mattina, con rallentamenti sull'A1 e code a tratti sulla A22.

Traffico ancora sostenuto su tutta la rete autostradale, lungo le direttrici Sud Nord e presso i valichi alpini. Lo comunica Viabilità Italia. Fino alle ore 16 è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Saranno in circolazione solo i veicoli commerciali autorizzati nonché quelli che fruiscono di particolari deroghe circa l'inizio o il termine del divieto.

Di seguito gli aggiornamenti relativi alle attuali situazioni più critiche sulla rete autostradale: sulla A22 in direzione sud code a tratti tra Chiusa Val Gardena e Ala e 4 km di coda per traffico intenso all'innesto con la A1; rallentamenti tra Trento Sud e Egna Ora e tra Affi e Ala; 8 km di coda tra Vipiteno e Brennero in uscita dal confine italiano; Traforo del Monte Bianco: code di 30 minuti su entrambi i piazzali per l'attraversamento del confine tra Chamonix e Courmayeur A23 direzione nord 2 km di coda in uscita dall'Italia, barriera Ugovizza; sulla A4 2 km code alla barriera di Lisert in direzione Italia, code a tratti tra Villesse e S. Giorgio di Nogaro; in direzione Trieste code a tratti tra Latisana e allacciamento A23; 5 km di code tra Peschiera e Sirmione a causa di un incidente.

Sulla A14 code a tratti tra Trani ed il bivio con A16, tra S. Benedetto del Tronto e Porto S. Giorgio, tra Forlì e Castel S. Pietro, tra Bologna allacciamento ramo Casalecchio di Reno A1 e innesto in A1 in direzione nord causa traffico intenso; code a tratti tra Bologna S. Lazzaro e Faenza in direzione sud; sulla A1 in direzione nord code a tratti tra Arezzo e Incisa complanare Firenze Nord e Bivio A1-Variante, tra Terre di Canossa e Fidenza; A9: code tra Como e Chiasso; A10: code a tratti per traffico intenso tra Celle Ligure e complanare di Savona in direzione Francia; 4 km di coda tra Savona e Spotorno in direzione Francia per traffico intenso; in direzione opposta, code a tratti tra Pietra Ligure e Savona per traffico intenso; A12: coda tra Genova est e Bivio A12/A7 per traffico intenso; 2 Km di code tra Sarzana e bivio A15.

Incidente mortale sulla A1 Milano-Napoli dove è stato chiuso lo svincolo di uscita del parcheggio di Villa Costanza, all'altezza del Km 289.700 nei pressi di Firenze, per chi proviene da nord. Un furgone si è ribaltato nella corsia di decelerazione. Nell'incidente uno dei sei occupanti del furgone ha perso la vita ed altre tre sono rimasti feriti. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale oltre al personale della Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Traffico sostenuto anche sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete, con code e rallentamenti registrati nel corso della mattinata, a causa di rientri e nuove partenze per le vacanze. Chiuso e poi riaperto a causa del traffico intenso il cadello di Udine Sud in direzione Venezia. Sempre al mattino sono stati registrati rallentamenti in A4 in entrata alla barriera di Trieste Lisert e al casello di Latisana. Code a tratti fra Palmanova e Latisana in direzione Venezia e rallentamenti in uscita al casello di San Donà di Piave. In direzione Trieste code a tratti fra Portogruaro e San Giorgio di Nogaro e qualche congestione di breve durata sul nodo di Portogruaro. Lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti - ricorda Autovie - è in vigore fino alle 16.

