Nadia Toffa, Asl di Taranto: "Le intitoleremo un reparto dell'ospedale"

«Sicuramente intitoleremo il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale di Taranto a Nadia Toffa». Lo dice all’Agi Stefano Rossi, direttore generale Asl Taranto.

«Non siamo stati coinvolti direttamente, ho ricevuto qualche segnalazione personale, ci ha evidenziato la raccolta firme in corso anche il presidente Michele Emiliano, ed è indubbiamente una bella iniziativa di cittadinanza attiva», aggiunge, riferendosi alla petizione che ha raccolto migliaia di firme on line sulla piattaforma Chang.Org.

Rossi annuncia che in occasione del trigesimo della scomparsa della giornalista, sarà fatta celebrare una messa in suo ricordo all’interno del Santissima Annunziata di Taranto. «Nadia Toffa - spiega il dg Asl Taranto - è una persona che si è resa protagonista di una grande e meritoria battaglia ed ha fatto tanto per la città». (AGI)

