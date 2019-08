Controesodo, traffico intenso verso la Sicilia ma senza criticità

Si avvia a conclusione il terzo fine settimana di agosto, che ha confermato le previsioni da bollino rosso, con traffico intenso ma generalmente scorrevole e senza particolari criticità sui circa 30mila km di rete stradale e autostradale in gestione Anas (Gruppo FS italiane). Nella giornata di ieri, informa una nota, i maggiori flussi si sono registrati nelle ore centrali, soprattutto in direzione delle principali località turistiche, sulle dorsali tirrenica e adriatica e in Sicilia.

Oggi traffico generalmente scorrevole, con qualche rallentamento sulle coste e verso i valichi. Rallentamenti anche in entrate e in uscita dall’aeroporto di Fiumicino dalla tarda mattinata al primo pomeriggio, a causa di un incidente sull'autostrada A91 «Roma-Fiumicino» che ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza.

Nelle prossime ore è atteso un incremento dei flussi di traffico verso le città. Il divieto di transito ai mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate è in vigore su tutta la rete fino alle 22:00 di oggi. Per il prossimo fine settimana è previsto bollino rosso dal pomeriggio di venerdì fino alla domenica, soprattutto dalle località turistiche verso le città per il controesodo. Il transito dei mezzi pesanti sarà vietato sabato 24 dalle 8:00 alle 16:00 e domenica 25 agosto dalle 7:00 alle 22:00.

