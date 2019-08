Migranti sulla Open Arms, la Procura acquisisce i documenti dalla Guardia Costiera

La procura di Agrigento apre un fascicolo contro ignoti per la vicenda della Open Arms e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini commenta la decisione via Twitter."Open Arms, la procura indaga per sequestro di persona - scrive -. Per difendere l'Italia e gli Italiani io non mollo! Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola".

La Procura di Agrigento sta valutando i documenti ricevuti dalla Guardia Costiera e, nelle prossime ore, non è escluso che si possa procedere ad una ispezione sulla Open Arms.

Intanto, il Comando Generale della Guardia Costiera chiede "con urgenza" al Viminale, al ministero delle Infrastrutture e a quello degli Esteri una risposta sullo sbarco dei migranti. "Per quanto attiene questo Imrcc non vi sono impedimenti di sorta" sta scritto.

La richiesta del Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo fa seguito alla diffida che i legali della Ong spagnola hanno inviato al Comando Generale chiedendo "di autorizzare senza ulteriore indugio l'ingresso della Open Arms nel porto di Lampedusa".

© Riproduzione riservata