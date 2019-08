A Brescia i funerali di Nadia Toffa, ragazzi con t-shirt: "Esco pazzo per te"

È il giorno dell'ultimo saluto a Nadia Toffa, la conduttrice morta per cancro a soli 40 anni. Tra le migliaia di presenti ci sono anche gli amici del minibar di Tamburi, quartiere di Taranto in cui c'è l’Ilva.

Davanti al Duomo di Brescia, dove si celebrano le esequie officiate dal parroco di Caivano, Maurizio Patriciello, indossano una maglietta con la scritta "Ie jesche pacce pe te!", in tarantino 'Io esco pazzo per te', che è il fulcro di un progetto benefico. Nadia conobbe i ragazzi del minibar in occasione di un suo servizio sull'Ilva.

"Fu lei che vedendo quella maglietta che ebbe l’idea - raccontano - e, negli anni, siamo riusciti a raccogliere 700 mila euro e abbiamo aperto un reparto oncologico pediatrico. Senza di lei non sarebbe stato possibile". ANSA

Ad attendere la bara bianca tutti i colleghi delle Iene. Un lungo applauso e poi il silenzio rispettoso ha atteso il feretro arrivato alle 10 e 25 a piazza del Duomo di Brescia.

In chiesa c'è chi è arrivato in autobus anche dalla Puglia, da Taranto, viaggiando per tutta la notte. "Siamo qui - hanno detto in piazza - per rendere omaggio all’onestà di Nadia che ci ha insegnato a lottare a testa alta senza paura".

