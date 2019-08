Abusata dal gruppo per 10 anni, 5 arresti in provincia di Cosenza

La polizia di Stato di Cosenza ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Castrovillari, su richiesta di quella Procura della Repubblica, a carico di 5 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di violenza sessuale di gruppo ed estorsione.

Le indagini hanno consentito di far luce su una squallida vicenda di violenza sessuale e di sevizie, avvenuta a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, nei confronti di una donna, e protrattasi per ben dieci anni.

