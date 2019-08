Migranti, Ocean Viking soccorre altre 80 persone al largo della Libia

Altri 80 migranti sono stati soccorsi questa mattina al largo della Libia dalla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere che ieri aveva salvato 85 persone ed era rimasta in zona di ricerca e soccorso.

"Abbiamo appena completato il secondo salvataggio in meno di 24 ore - scrivono le ong su twitter - Più di 80 persone sono state salvate da un gommone in difficoltà nel Mediterraneo centrale questa mattina e ora sono al sicuro a bordo".

Sulla nave, alla quale è stato notificato il divieto d'ingresso nelle acque territoriali italiane, ci sono ora più di 160 migranti.

Ieri, dopo che la Ocean Viking aveva soccorso 85 migranti al largo della Libia era scattato il divieto d'ingresso nelle acque territoriali italiane.

Il governo aveva inviato una nota verbale all'ambasciata della Norvegia in cui si sottolinea che l'Italia "non ha in alcun momento assunto il coordinamento delle operazioni di soccorso" e, in ogni caso il recupero dei migranti è avvenuto "ben al di fuori della zona sar di responsabilità italiana".

